Porto di Cagliari – decine di navi da guerra pronte per essere schierate su gran parte della costa da Quirra a Capo Frasca.

Lo scrive su Facebook Mauro Pili, deputato, leader del Movimento Unidos

Esibizione di guerra

Siamo alle prove generali, all’esibizione meno edificante delle potenze di fuoco, di armamenti di ultima generazione, come se questo fosse il momento di esibire muscoli e provocare le follie altrui, come se non bastassero quelle già in essere. La Sardegna oggi più che mai colonia e baricentro militare dell’Italia e della Nato. Un bersaglio internazionalmente additato come teatro di guerra con le truppe belliche più invasive che hanno scelto l’Isola per simulare gli scenari più nefasti, ed esercitarsi a contrastarli – dice Pili su unionesarda.it

