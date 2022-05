G7: “Non riconosceremo mai frontiere imposte con la forza dalla Russia”

“Il G7 non riconoscerà mai le frontiere che la Russia tenta di modificare con la forza”. Lo si legge nel comunicato finale della riunione a Weissenhaus, in Germania, dei ministri degli Esteri, i quali vogliono introdurre ulteriori sanzioni che prendano di mira i settori da cui Mosca è “dipendente”. Il G7, inoltre, esorta la Cina a “non fare fallire” le sanzioni nei confronti della Russia.

“La Russia ha scatenato la guerra del grano” – Per il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, “Mosca ha intenzionalmente scatenato una guerra del grano, le consegne non sono possibili e i prezzi stanno salendo, con il rischio di carestia: non sono danni collaterali, è un strategia intenzionale”.

Leggi anche

► Il governo dell’Ucraina chiude i porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk

La Russia, afferma la Baerbock nella conferenza stampa di chiusura del G7, “sta creando le basi per nuove crisi così che la cooperazione internazionale può essere ridotta”.

“Sosteniamo Svezia e Finlandia nella Nato” – “Voglio essere chiara, la Nato non ha messo pressione sui Svezia e Finlandia, sono loro che hanno chiesto l’ingresso nell’Alleanza e noi le sosteniamo”, aggiunge la Baerbock. tgcom24.mediaset.it

Condividi