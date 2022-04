Quartapelle (Pd): no gas dall’Egitto

Energia: Quartapelle, ‘urgente decisione sul gas dall’Egitto, ne va credibilità Italia’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “È urgente, urgentissimo che l’Italia decida in modo ragionato e pubblico che linea tenere con l’Egitto di Al Sisi. Non si possono riprendere relazioni business as usual fingendo dimenticando l’impasse sul processo Regeni. Ne va della credibilità nazionale”. Così Lia Quartapelle del Pd su Twitter.

(ANSA) – ROMA, 14 APR – Per sopravvivere senza il gas russo “ci vuole un po’ di tempo, bisogna cominciare a preparare la strada che ci consenta di sostituire gradualmente il gas russo, creando un piano per diventare pian piano indipendenti. Per arrivare” all’autonomia “ci vogliono almeno 7 o 8 anni, come ha detto il ministro Cingolani.

Pensare, come dice Enrico Letta, di fare un embargo al gas russo da domattina vuol dire sostanzialmente far fallire la nostra economia”. L’ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Radio1. (ANSA).

