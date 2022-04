Pozzallo: sbarcati 505 migranti

POZZALLO, 12 APR – Sbarco di 505 migranti la notte scorsa a Pozzallo nel ragusano. Un peschereccio, con 505 persone a bordo, è stato intercettato al largo ed è stato scortato fino al porto dalle motovedette della Guardia Costiera. L’imbarcazione si trovava a circa 5 miglia dalla costa.

I migranti sono in buone condizioni. Sono stati visitati e rifocillati: in un primo momento verranno ospitati nella palestra comunale. Al porto, per le operazioni di sbarco concluse all’alba, ha operato il nucleo interforze di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, insieme alla Capitaneria di porto ed al personale sanitario dell’Asp. C’erano anche tre ambulanze. (ANSA).

