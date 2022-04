Petrolio, Opec: mercato volatile fuori dal nostro controllo

L’Europa è tornata a chiedere ai Paesi dell’Opec di aumentare le consegne di petrolio. Lo rende noto un funzionario Ue a margine del dialogo di alto livello tenuto a Vienna. Durante la riunione, l’Ue ha “reiterato l’invito” ai Paesi produttori di petrolio “a esaminare se possono aumentare le consegne – spiega il funzionario -. L’Ue ha sottolineato nella riunione che l’Opec ha la responsabilità di garantire l’equilibrio dei mercati petroliferi”.

“Picche”, o qualcosa di molto simile, è la risposta giunta all’Unione europea dall’Organizzazione dei maggiori Paesi esportatori di petrolio, attraverso i social. “Per quanto riguarda la volatilità del mercato – ha twittato il segretario generale Mohammad Barkindo – gli attuali sviluppi geopolitici in Europa, insieme alla pandemia di Covid-19 in corso, hanno creato un mercato estremamente volatile e che questi ‘fattori non fondamentali’ sono al di là del controllo dell’Opec”. tgcom24.mediaset.it

