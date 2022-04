Neve su gran parte della Francia

PARIGI, 01 APR – Neve e temperature attorno a zero gradi su quasi tutta la Francia stamattina, dove 22 dipartimenti sono sotto vigilanza e la circolazione fortemente rallentata. Cadono fiocchi da questa mattina anche a Parigi e nell’Ile-de-France oltre che su tutto il nord del paese, dalla Normandia a Lille.

La temperatura si è abbassata di 20 gradi in 4 giorni, un episodio che Météo France ha definito “poco abituale per un inizio di primavera”. Nella regione parigina, i fiocchi sono portati da vento forte e molto freddo che ha soffiato soprattutto questa notte. Attorno alla capitale si totalizzano 240 chilometri di code sulle strade, anche se la neve si scioglie immediatamente nelle vicinanze di Parigi. (ANSA).

BERLINO, 31 MAR – Francia e Germania “si preparano” nel caso in cui la Russia bloccasse le forniture di gas: lo afferma il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire.

“Potrebbe esserci una situazione in cui domani, in circostanze particolari, non ci sarà più il gas russo. Sta a noi preparare questi scenari e ci stiamo preparando”, ha precisato Le Maire durante la stampa conferenza con il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck. (ANSA).

