Energia, ci sottomettiamo al Qatar per non dipendere dalla Russia

“Sono lieto di annunciare che le autorità del Qatar si impegneranno a rafforzare la partnership energetica con l’Italia: così ci rendiamo autonomi da eventuali ricatti dalla Russia”. Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio da Doha.

“Bisogna accelerare il processo di diversificazione energetica, questa è una condizione fondamentale per la nostra stabilità. Per questo lavoriamo per un progetto energetico europeo. Stiamo dando il massimo per il nostro Paese”.

Legami col Qatar per non dipendere dalla Russia

“Rafforzando i legami con il Qatar, e con altri Paesi, ci rendiamo autonomi anche da eventuali ricatti dal gas russo”, ha aggiunto Di Maio. ANSA

