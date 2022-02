Coldiretti in piazza: sbloccare un miliardo e mezzo per il fotovoltaico

Da Roma a Milano, passando per Firenze e Cagliari, gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti sono scesi in piazza per chiedere lo sblocco dei fondi da parte del governo. Soldi utili per far diminuire i costi di produzione per l’intero settore. A Roma, al grido “il lavoro non si tocca”, e’ stato inscenato un flash mob dai manifestanti.

Coldiretti in piazza, il fotovioltaico

“Le aziende agricole stanno attraversando grandissime difficolta’ per i costi energetici. Bisognerebbe sbloccare il miliardo e mezzo di euro per il fotovoltaico“, ha dichiarato il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini. “Basterebbe un decreto. Serve la buona volonta’, non chiediamo nuove risorse”, ha continuato. “Siamo a Roma per protestare contro un aumento dei prezzi insostenibile. Bisogna sbloccare rapidamente i fondi per l’agricoltura che consentirebbero alle imprese di essere autosufficienti”, ha dichiarato la presidente dei giovani di Coldiretti, Veronica Barbati. ansa

