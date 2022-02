Sondaggio politico: M5S al minimo storico

M5S al minimo storico, mentre crescono Fratelli d’Italia e Pd. Questo il risultato dell’ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto. I 5 Stelle sono al 13,3%, il minimo storico da quando viene sondato, contro il 13,8% della scorsa settimana. Se si votasse oggi Pd al 21,5, in crescita del 0,3% rispetto alla settimana precedente. Sale anche Fratelli d’Italia, al 21,1% (+0,6%). In calo Lega al 17,1% (-0.4%). Cresce FI, al 7,8% contro il 7,3% di 7 giorni fa.

Il Movimento Cinquestelle deve rimanere unito ma deve cambiare profondamente. Lo pensa la maggioranza degli interpellati, il 48 per cento, di un sondaggio realizzato da Swg per il Tg L7. Per il 33 deve rimanere unito così come è, per il 15 è meglio che ci sia una scissione viste le troppe differenze di vedute. Indifferente o non sa il 4 per cento degli intervistati. adnkronos

