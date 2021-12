83% di vaccinati, Lazio zona gialla “dal 3 gennaio”

Lazio zona gialla nel 2022? “Credo che il 3 gennaio cambieremo colore. Sia per tutti un campanello: dobbiamo recuperare un livello di prudenza, su uso delle mascherine, lavaggio delle mani che si è un po’ allentato. Anche a Capodanno”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. Come si chiude il 2021? “In quest’ anno la bestia, il virus, è mutato. Ma l’impatto è stato ridotto dai vaccini. Guardiamo al 2022 con più ottimismo, anche per le nuove armi, come il vaccino Novavax che è su base proteica e potrebbe convincere qualche incerto”, aggiunge.

Lazio 83% di vaccinati

Il Lazio è tornato sopra i 4mila contagiati al giorno. E presto potranno anche raddoppiare. “Intanto registriamo che il 30% dei positivi è affetto da Omicron. Due settimane e la variante sarà prevalente nel Lazio”, ricorda D’Amato. Quali sono le loro condizioni? “Stanno tutti bene al momento. Abbiamo anche guarito una donna con i monoclonali”, precisa. Gli ospedali sembrano vicini al collasso: una quarantina di ambulanze sono usate come letti. “Dal nostro monitoraggio abbiamo numeri diversi, soltanto ieri, e in alcune ore, abbiamo avuto 34 mezzi fermi. Non nego che gli ospedali siano sotto pressione, però l’anno scorso, quando non c’erano i vaccini, il sistema ha retto con 1.800 contagiati ricoverati in più”, replica l’assessore.

Aumenterete i posti letto? “Sì. In base all’incidenza di Omicron, potremmo anche aprire 437 postazioni in più nei reparti ordinari e 90 in più nelle terapie intensive. Perché con 300mila no-vax, se si ammala il 10 per cento, abbiamo 30mila potenziali ricoveri”, sottolinea. adnkronos

