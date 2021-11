Fedriga: “Con l’obbligo vaccinale dovremo licenziare i no vax?”

“La conseguenza dell’obbligo vaccinale è che dovremo licenziare gli italiani che non si vaccinano?”. È la domanda che si è posto Massimiliano Fedriga, il presidente della Conferenza delle Regioni, nel corso di un’intervista al programma “Un giorno da pecora”, su Rai Radio 1.

Il presidente del Friuli-Venezia Giulia ha commentato la possibile introduzione in Italia di un obbligo vaccinale analogo a quello che entrerà in vigore dal primo febbraio in Austria. “Cerchiamo piuttosto di accompagnare il Paese, magari con un’informazione più puntuale. Il grande nemico da sconfiggere non sono i no vax incalliti, ma la paura, da sconfessare attraverso l’informazione”, ha aggiunto Fedriga.

“Le istituzioni non hanno avuto grande successo in termini di chiarezza e trasparenza: dobbiamo metterci in discussione e migliorare sul piano comunicativo. Faccio un esempio: ho trovato poco utile mettere testimonial famosi del vaccino in tv, avrei preferito uno spot che spiega come funziona un vaccino a mRna e quanto è sicuro”. https://tg24.sky.it

