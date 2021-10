Renzi: “Servono i soldi del Mes”

“Servono i soldi del Mes”. Lo ha detto Matteo Renzi durante la presentazione di ‘Controcorrente’ a Nuoro. “Ci sono tanti denari in arrivo, che servono per fare tante cose, fra cui le infrastrutture” spiega. “Nuoro per esempio è l’unica provincia sarda che ha la ferrovia a scartamento ridotto e non ordinario – conclude -. Ma accanto a ciò servono soldi per la sanità, perché il punto centrale è che sulla sanità ci sarà da spendere molto nei prossimo anni”. adnkronos

