I posti auto meno costosi dell’aeroporto di Bologna dove parcheggiare

Bologna è diventata nel corso degli anni una città i primo piano in Italia. La sua nota gastronomia, la sua Università e la storia ne fanno una delle città più importanti del paese. Il suo aeroporto è altrettanto importante sia per i voli interni che internazionali ed è in costante crescita. In effetti nel 2019, prima della crisi del Covid 19, l’aeroporto di Bologna è stato l’aeroporto più trafficato d’Italia con quasi 9,5 millioni di passeggeri. Ospita le basi di Ryainair, di Neos Air e di DHL.

Tuttavia, nonostante l’elevato traffico dell’aeroporto di Bologna in termini di passeggeri e quindi spesso e volentieri di macchine, il costo del parcheggio all’interno del Marconi (come lo chiamano i Bolognesi) è uno dei più alti d’Italia. Per cui è importante per le persone che usano spesso questo scalo sapere quali sono i parcheggi con i migliori rapporti qualità-prezzo a prossimità dell’aeroporto di Bologna.

Tra questi possiamo citare:

Parcheggio Area Parking 1

Questo parcheggio è ubicato nei pressi dell’aeroporto ed è videosorvegliato con un sistema di telecamere a circuito chiuso. È aperto 24 ore su 24 ed è dotato di un servizio di trasferimenti che con navetta che impiega circa 5 minuti da e per il terminal. Se intendi partire da qualche parte durante il periodo di fine anno (per esempio dal 23 Dicembre al 1 Gennaio 2022), puoi prenotare un parcheggio al prezzo incredibile di 39,50€.

Parcheggio Park to Air Bologna scoperto

Questo parcheggio dispone di 1000 posti auto scoperti vicino all’aeroporto di Bologna. Aperto 24 ore su 24 con personale sempre sul posto per garantire la massima sicurezza o qualora ci fosse bisogno di un trasferimento per l’aeroporto con navetta (in 5mn). Inoltre, il parchegggio Park to Air Bologna offre un servizio di lavaggio per macchina, di manutenzione (ripristino batteria veicolo) e dà la possibilità ai suoi clienti di portarsi con sé le chiavi della loro macchina ad un piccolo prezzo aggiuntivo. A titolo d’esempio, puoi prenotare un parcheggio a soli 24€ per la settimana del 21 al 28 Novembre

Kingparking Bologna Open Air

Altro parcheggio della nostra selezione, il Kingparking Open Air è un parcheggio scoperto, interamente asfaltato e recintato, sorvegliato H24 e chiuso con un cancello e accessibile solo alle persone autorizzate (clienti e personale del parcheggio). Questo parcheggio, come i due precedenti, rimane aperto tutti i giorni in tutte le ore ed è collegato all’aeroporto in 5 minuti in navetta (gratuita). Per avere un’idea dei prezzi per questo parcheggio, abbiamo fatto una simulazione dal 1 al 5 Dicembre e il prezzo finale era di 16€.

Questi parcheggi propongono dei servizi di qualità a dei prezzi davvero interessanti. Per quanto riguarda i clienti premium che magari cercano dei parcheggi coperti all’interno dell’aeroporto stesso, devono aspettarsi a pagare delle ciffre molto più alte per gli stessi periodi, fino a 85€ per un posto auto. Un costo decisamente che non tutti possono o vogliono permettersi.

Finalmente, nonostante la reputazione dell’aeroporto di Bologna per i suoi prezzi di parcheggi alti, la concorrenza tra i parcheggi low cost fa si che i parcheggi che praticano i prezzi più bassi cambiano molto spesso in base al periodo scelto, alla richiesta o al tipo di parcheggio. Non troverai sempre lo stesso parcheggio che fa gli stessi prezzi. Per cui, anche se sei un utente abituato e che hai già in mente quale parcheggio vuoi usare, ti consigliamo di usare un sito web specializzato nelle comparative di parcheggi nell’aeroporto di Bologna per verificare i prezzi e prenotare un parcheggio soprattutto che potrai approffitare di cancellazione gratuita e di rimborsi semmai dovessi cambiare idea.

Condividi