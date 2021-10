Bozza DL: esame avvocato 2021, escluso chi è senza green pass

Torna l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2021. Ma per “l’accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d’esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19” come il Green pass.

“La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli” del green pass costituisce infatti “motivo di esclusione dall’esame”. E’ quanto prevede la bozza del decreto esaminato dal Consiglio dei ministri. adnkronos

