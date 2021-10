Amministrative Terrasini, Lo Giudice: “Pd alleato con Forza Nuova, vergogna”

Si riaccende la polemica sulle alleanze a Terrasini per le elezioni amministrative. Questa volta a far discutere è l’accordo tra Pd e Forza Nuova, una vicenda che fa infuriare parte dei Dem tanto che due componenti dell’assemblea provinciale del partito decidono di dimettersi. Si tratta di Gioacchino Lo Giudice e Roberta Oliva che oggi hanno pubblicato entrambi dei post su Facebook in cui contestano duramente le scelte del Pd provinciale.

“Dall’alleanza supplicata a Forza Italia, l’alleanza a verificata con Forza Nuova.

Quale è la strategia politica che porta la Federazione provinciale di Palermo del Pd a decidere di formare a Terrasini una coalizione con Forza Nuova? segretario Filoramo è a conoscenza del fatto che il candidato Caponetti Giuseppe, storico esponente del centrodestra provinciale, fa aprire la sua campagna elettorale a Romina Finazzo, nota esponente provinciale di Forza Nuova?

Fino a dove deve arrivare questa vergogna?”, ha scritto su Facebook Gioacchino Lo Giudice,

Condividi