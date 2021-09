Macron colpito da un uovo a Lione

Emmanuel Macron è stato colpito da un uovo a Lione. Il presidente francese è finito nel mirino di un contestatore. L’uovo lanciato, come documenta il video di Lyon Mag, ha centrato il bersaglio ma non si è rotto. Il servizio di sicurezza, dopo aver verificato l’assenza di reali minacce, come si vede nelle immagini ha bloccato il responsabile.

Macron colpito da un uovo

L’autore del lancio delle uova, un uomo in bermuda, è stato immediatamente condotto in un’altra stanza e ammanettato. Nel primo pomeriggio, era sotto custodia della polizia presso il dipartimento di sicurezza. L’uomo è un attivista di estrema sinistra, che era stato segnalato dall’intelligence territoriale, ha detto l’esecutivo.

