Governo Draghi, Letta: ci consente di fare cose che sembravano impossibili

“Per noi la priorità è che questo governo deve durare, deve fare le cose e deve durare fino alla fine naturale della legislatura. Massima stabilità e massimo impegno a sostegno del governo”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, nel suo intervento al forum Ambrosetti di Cernobbio.

Governo Draghi

“Siamo in una fase di ricostruzione straordinaria e unica del Paese. Non avevo mai visto un’opportunità come questa per l’Italia. Questa fase è legata alle scelte europee che sono state fatte e al fatto che abbiamo un presidente del Consiglio che ha un’autorevolezza straordinaria in Europa e una maggioranza che consente di fare delle cose che prima sembravano impossibili”, ha aggiunto. adnkronos

