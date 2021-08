Poliziotto mangia sul carro attrezzi – Nel video pubblicato su Facebook, Massimiliano Pirola, segretario sindacato Polizia SAP Milano, costretto a mangiare fuori dalla mensa, in piedi, sul carro attrezzi.

“Poliziotti non muniti di green pass costretti a mangiare all’esterno delle mense di servizio.

In piedi come animali.

Dignità prima di tutto.

Segretario Provinciale Sindacato Autonomo di Polizia S.A.P. MILANO Massimiliano Pirola”

