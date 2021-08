Come e perché imparare una nuova lingua a Imola e provincia

L’Emilia Romagna è una terra ricca di bellezze culturali, patrimonio artistico e strutture sportive per le gare motociclistiche e di Formula 1, indubbiamente nella regione giungono ogni anno turisti, viaggiatori e appassionati di motori da ogni parte del mondo. Questo è uno dei motivi per studiare una lingua straniera, frequentare lezioni di spagnolo, inglese, francese o tedesco, seguito da altre ragioni che riguardano il percorso di crescita culturale personale, i vantaggi per il corso di studi e i benefici per trovare lavoro o fare carriera.

Esistono due modi per frequentare lezioni di lingua straniera e assumere le giuste competenze semantiche: frequentare una scuola professionale o seguire le lezioni online.

Gli istituti di lingue straniere presenti a Imola e provincia

In città sono presenti diversi istituti per imparare una lingua straniera, come In Lingua Imola situato in Via Don Brughetti 3 – 5, Libera Mente Language Center Imola, che si trova in città nella via Cogne numero 35. In Via Ugo la Malfa 14 si trova l’istituto Wall Street English Imola. Frequentare un corso di lingua straniera è uno dei metodi più sicuri per ottenere risultati tangibili e migliorare la dimestichezza con l’inglese, lo spagnolo, il francese e così via. Se non si possiede abbastanza tempo a disposizione, è possibile scegliere un altro metodo di apprendimento più comodo ma altrettanto valido.

Seguire i corsi online per apprendere una lingua straniera

Questo è il metodo di apprendimento migliore per chi ha bisogno di ottimizzare i tempi, come per esempio gli studenti, i lavoratori, gli studenti – lavoratori e chi deve badare ai figli o alla famiglia. Questa soluzione consente di studiare a qualsiasi ora, perché le lezioni sono sempre disponibili online, inoltre, un tutor è sempre a completa disposizione dello studente. Un corso di lingua straniera online permette di risparmiare il tempo per spostarsi (non bisogna raggiungere l’istituto da casa o dal lavoro), di conseguenza, ottiene anche un risparmio economico chi deve percorrere lunghi tragitti o spostarsi da una città all’altra. Basta fare una ricerca online per trovare le migliori scuole che offrono questo tipo di servizio: lezioni personalizzate, didattica online sempre disponibile, materiale didattico e tanto altro.

Il progetto dell’Emilia Romagna per insegnare le lingue straniere ai bambini dell’asilo

La notizia è fresca, negli ultimi giorni la Regione Emilia Romagna ha lanciato un progetto ambizioso per iniziare l’insegnamento delle lingue straniere sin dall’asilo. Insieme all’Università di Bologna, 76 strutture offriranno il servizio extra che si chiamerà “Sentire l’inglese”, la data di partenza del progetto è stata fissata al 10 settembre 2021.

Perché apprendere una lingua straniera

Oltre ai motivi già citati, apprendere una lingua straniera significa migliorare la memoria ed esercitare la mente, a qualsiasi età. In una regione come l’Emilia Romagna è indispensabile conoscere le lingue straniere per accogliere i turisti, soprattutto nella zona di Imola, sempre aperta al turismo mondiale. Inoltre, apprendere una lingua straniera significa immergersi in una nuova cultura, conoscere le popolazioni e scambiare il senso di comunanza con altri esseri umani che popolano il pianeta Terra, pur rispettando le diversità.

