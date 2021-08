Povia non allineato sui vaccini, 3 concerti annullati

Povia non allineato al pensiero unico. “L’IDEOLOGIA DOMINANTE È UNA FORMA DI DITTATURA – È incredibile la sorprendente rapidità con cui vengono dimenticati i dittatori del passato e la sorprendente disinvoltura con cui vengono sostituiti. Hannah Arendt, filosofa ebrea tedesca. Le origini del totalitarismo. Perfetto, chi la dura la vince, io non cedo e vado avanti a concerti privati.”

Lo scrive Povia per accompagnare il suo video pubblicato su youtube.

