Ricciardi: “In autunno avremo una variante contagiosissima, accelerare i vaccini”

La variante Delta o indiana “diventerà mano mano più dominante. E sarà quasi totalizzante in autunno”. Lo riferisce all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, citando un’analisi che “oggi verrà presentata al Parlamento olandese” e che, dice, “secondo me può verificarsi anche in Italia” per cui “bisognerà stare molto attenti”.

Avremo una variante contagiosissima

“La variante indiana preoccupa – continua Ricciardi – perché è infettiva e contagiosa il 50% più di quella britannica che già era contagiosa. Per cui noi avremo una variante contagiosissima, dovremmo più che mai accelerare la copertura vaccinale e continuare a stare attenti. In autunno penso che potrebbe essere dominante in tutta Europa. Gli olandesi prevedono che ad ottobre rappresenterà il 100% dei contagi nel loro Paese. Se non stiamo attenti presumo che sarà così anche da noi. Ma dobbiamo cercare di evitarlo”. adnkronos

