Cina: primo caso di influenza aviaria H10N3 in uomo di 41 anni

La Cina ha rilevato il primo caso di influenza aviaria H10N3 a livello mondiale. Lo rende noto la Commissione nazionale per la sanità, in una nota, in cui specifica che il caso si è verificato nella provincia orientale del Jiangsu. A esserne colpito è un uomo di 41 anni, che ha sviluppato “febbre e altri sintomi”.

il 23 aprile ed è stato ricoverato il 28 aprile “a causa del peggioramento delle sue condizioni”. Attualmente, l’uomo è in condizioni stabili, che ne soddisfano lo standard per la dimissione.

Influenza aviaria, contagio occasionale

Le autorità provinciali hanno condotto osservazione medica dei contatti stretti del paziente e un monitoraggio di emergenza nell’area, ma dichiarano di non avere riscontrato anomalie. Il contagio, precisa la nota, “è stato il frutto di una trasmissione incrociata occasionale da pollame a uomo, e il rischio di una diffusione su larga scala è estremamente basso”. AGI.IT

