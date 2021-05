UE: “Procura europea operativa dal 1 giugno”

“Sono davvero molto lieta di informarvi che oggi è stato confermato che il primo giugno inizierà ad operare l’Eppo”, la nuova procura europea. Lo ha annunciato la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova, al termine del Collegio dei commissari. “Stiamo davvero per avviare il primo ufficio europeo indipendente per perseguire i reati che riguardano anche il bilancio. Questo avrà un impatto e cambierà la situazione”, ha aggiunto.

La Procura europea vigilerà su Next Generation Eu

“Dal primo giugno i procuratori europei, sotto la guida di Laura Kovesi, avranno quindi questa azione per garantire che i soldi dei cittadini europei saranno protetti da corruzione e da frodi. Ciò è più importante che mai perché 750 miliardi sono i fondi che abbiamo deciso di investire con Next Generation Eu e quindi l’Eppo garantirà che questi fondi vengano utilizzati per aiutare l’economia e i cittadini anche nella ripresa dalla crisi del Covid”, ha concluso. http://www.rainews.it

Nasce la Procura europea. Potrebbe decidere su Italia e immigrazione

