Alla guida senza aver mai preso la patente, sanzionato nigeriano già espulso

Torino – Stava percorrendo corso Castelfidardo a bordo dell’auto della fidanzata, quando è stato sottoposto a controllo da personale del Comm.to San Secondo in servizio di Volante. L‘uomo, 37 anni, di nazionalità nigeriana, ha riferito di non poter mostrare la sua patente in quanto mai conseguita e, in merito all’autovettura, né la carta di circolazione né la copertura assicurativa, essendone il mezzo sprovvisto. Inoltre, gli accertamenti effettuati sul nome fornito dall’uomo non davano inizialmente alcun riscontro, in quanto il trentasettenne dolosamente invertiva le generalità. Successivamente emergevano tramite le pronte digitali numerosi trascorsi di polizia, alcuni dei quali sempre relativi a violazioni al CdS.

Denunciata anche la fidanzata

La sua fidanzata, sua connazionale, è stata denunciata per incauto affidamento di veicolo in quanto ben consapevole del fatto che l’uomo non avesse mai conseguito la patente di guida.

Il nigeriano era stato espulso nel 2019

Il trentasettenne è stato invece denunciato per false attestazioni sull’identità personale e violazione della Legge sull’immigrazione, in quanto inottemperante a un ordine dl Questore a lasciare il territorio nazionale notificatogli nel gennaio 2019; infine, è stato anche sanzionato per essere stato sorpreso a guidare senza avere mai conseguito la relativa patente, a bordo di mezzo sprovvisto di assicurazione e della carta di circolazione.

