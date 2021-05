Csm, Taormina: Mattarella chiami i componenti e li faccia dimettere tutti

Scrive l’avvocato Carlo Taormina su Twitter: “Siccome i componenti del CSM non sanno nemmeno vergognarsi di stare lì nonostante siano figli di Palamara, Mattarella non ci faccia vergognare anche lui. Li chiami al Quirinale e li faccia dimettere tutti. Un nuovo CSM con il sorteggio!”

Ed in un altro tweet aggiunge: “Procuratore Cantone, che fa, non arresta nessuno del sistema Palamara e della cosca mafiosa UNGHERIA dove i magistrati per aggiustavano i processi? Ha arrestato tanti criminali per la sola parola di un pentito. Anche Amara è un pentito! E ora che fa protegge i magistrati criminali?”

Bufera Csm: Mattarella irritato, non commenterà

Caso Amara: il Csm si costituirà come parte offesa

Siccome i componenti del CSM non sanno nemmeno vergognarsi di stare lì nonostante siano figli di Palamara,Mattarella non ci faccia vergognare anche lui. Li chiami al Quirinale e li faccia dimettere tutti. Un nuovo CSM con il sorteggio! — Carlo Taormina (@carlo_taormina) April 30, 2021

Procuratore Cantone, che fa,non arresta nessuno del sistema Palamara e della cosca mafiosa UNGHERIA dove i magistrati per aggiustavano i processi?Ha arrestato tanti criminali per la sola parola di un pentito. Anche Amara è un pentito! E ora che fa protegge i magistrati criminali? — Carlo Taormina (@carlo_taormina) May 1, 2021

Condividi