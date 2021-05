Gianmarco Capitani, attivista Liser (Coordinamento Emilia Romagna per la la libertà di scelta). “Primum non nocere – Intervista a Gianmarco Capitani” realizzata da Maurizio Bolognetti con Gianmarco Capitani (attivista Liser, Coordinamento Emilia Romagna per la la libertà di scelta).

L’intervista è stata registrata martedì 4 maggio 2021 alle ore 00:00. La registrazione audio ha una durata di 15 minuti.

Condividi