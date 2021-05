Tenta la fuga dalla Rsa, muore 91enne

Robbio, provincia di Pavia: Giuseppe Carlucci, 91 anni di età è morto mentre cercava di fuggire dalla Rsa che lo accudiva dallo scorso settembre 2020. Nel pomeriggio di lunedì 3 maggio, l’anziano ha cercato di calarsi dalla finestra del primo piano, utilizzando un tubo di gomma come fune. Purtroppo l’uomo, una volta lasciata la presa del tubo, è caduto, sbattendo violentemente sul suolo. La caduta ha provocato la rottura del bacino dell’ultra novantenne. Un’ambulanza è subito accorsa sul posto, trasportando l’uomo in ospedale, dove è stato ricoverato d’urgenza. Sfortunatamente a poco sono serviti i soccorsi dei medici; Giuseppe Carlucci è deceduto la mattina seguente.

infermieri dell’Rsa “una persona lucidissima”

La disgrazia è avvenuta nell’Rsa di Robbio, gestita dalla fondazione Fagnani Galtrucco. Poco dopo essere diventato vedovo, l’anziano era stato affidato dai suoi familiari alla casa di riposo di Robbio. Carluccio, descritto dagli infermieri dell’Rsa come “una persona lucidissima, ma provata dalla recente perdita dell’amata moglie”, ha sentito probabilmente anche la carenza di visite, causata dalle norme anti-Covid.

E così, l’uomo ha iniziato a pianificare la propria fuga dalla residenza per anziani. Studiando scrupolosamente gli orari dei turni degli infermieri, l’uomo ha approfittato dell’assenza di controllo per calarsi da un altezza di circa due metri e mezzo.

Mancata la presa del tubo, l’uomo è caduto con un forte tonfo sull’asfalto sottostante, dove è poi stato soccorso dai paramedici. Una vita intera passata nel tacco dello stivale in Puglia, l’uomo si era trasferito a Lomellina per stare vicino a sua figlia in seguito alla scomparsa della madre.

I carabinieri stanno ora indagando sul caso, in modo da stabilire le dinamiche del triste episodio. La vita di Giuseppe si è spenta così dopo 91 anni, in un ultimo tentativo di fuga verso una meta non ben definita, forse: la libertà. www.liberoquotidiano.it

