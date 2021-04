Tra maggio e giugno la svolta verso la nuova religione mondiale – Massimo Viglione

Due appuntamenti internazionali tra maggio e giugno potrebbero sancire in modo ancora più evidente e profondo la svolta mondialista della chiesa con la conferenza organizzata dal Pontificio consiglio della cultura. Ci saranno ospiti molto significativi in questo senso: medici, scienziati, leader religiosi. Tra i nomi di spicco, Chelsea Clinton, Anthony Fauci e, per l’Italia Walter Ricciardi, oltre ai Ceo di Moderna e Pfizer. E forse anche Bill Gates.

L’intervista di Pandora TV intervista al prof. MASSIMO VIGLIONE accademico, storico della filosofia saggista. Conduce CARLO SAVEGNAGO

