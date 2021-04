Molestie sessuali su figlia di 4 anni: sudamericano incastrato da microspie

Milano – Molestie sessuali, una bimba di soli quattro anni è stata salvata dagli abusi del padre. L’uomo era stato notato mentre molestava la figlia da un’amica di famiglia, la quale aveva avvisato la madre. Quest’ultima, tuttavia, non ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine, né ha fatto domande alla piccola vittima. Prima ha posizionato in casa alcune telecamere. Dalle immagini, portate successivamente in questura, è emersa la drammatica verità.

Molestie sessuali, ripreso dalle telecamere

Le immagini delle microtelecamere posizionate dalla donna in alcuni punti strategici della abitazione in provincia di Milano hanno immortalato l’uomo, di origini sudamericane, mentre molestava la figlia. Il pm di Busto Arsizio ha dunque disposto l’arresto per il trentaduenne, che nelle prossime ore verrà interrogato dal gip.

Gli inquirenti hanno ascoltato anche la madre della bimba, l’amica che aveva denunciato per prima i fatti nonché altri parenti e conoscenti della coppia. I filmati ad ogni modo non hanno lasciato scampo all’orco, fermato venerdì 9 aprile con l’accusa di violenza sessuale su minore.

L’obiettivo delle forze dell’ordine di Legnano adesso è comprendere da quanto tempo la bambina subisse molestie sessuali. È probabile inoltre che la piccola vittima venga assistita da un team di psicologi al fine di essere aiutata ad elaborare il trauma vissuto. https://it.notizie.yahoo.com

