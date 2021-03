Total, Basilicata: stop all’impianto ‘Tempa rossa’

Il Centro Olio “Tempa Rossa” della Total si ferma per un’attività manutentiva sostanziale. Lo ha reso noto la Regione Basilicata

Il Centro Olio “Tempa Rossa” della Total – la cui messa in esercizio definitiva è avvenuta nello scorso mese di dicembre – si ferma. Lo ha reso noto la Regione Basilicata. “Al fine di assicurare ai lucani che l’impianto – è scritto in un comunicato – eserciti la sua attività in piena affidabilità e sicurezza, la Regione Basilicata ha chiesto alle società concessionarie una ‘fermata generale’ dell’impianto che comporterà un’attività manutentiva sostanziale. Le società hanno condiviso la richiesta della Regione e procederanno a redigere un approfondito ‘studio di affidabilità'”.

Lo “studio di affidabilità” sarà “redatto – è scritto nel comunicato della Regione Basilicata – da esperti del settore con i conseguenti interventi che saranno, appunto, effettuati durante la “fermata generale”. Nelle scorse settimane, in più occasioni, i residenti di Corleto Perticara (Potenza) hanno segnalato l’accensione della torcia di sicurezza, visibile anche a molti chilometri di distanza.

Alla Total una sanzione di 30mila euro

Lo scorso 24 febbraio, la Regione ha notificato alla Total una sanzione di 30mila euro in riferimento ad “alcuni eventi anomali” registrati a gennaio, mentre lo scorso primo marzo l’Arpab ha segnalato il superamento di delle soglie delle polveri, dell’anidride solforosa e dell’ossido di azoto il 13 e il 14 febbraio scorso.

La Total, il 3 marzo scorso, in una nota, ha sottolineato che “il mancato rispetto dei ‘limiti emissivi’ in caso di eventi anomali è contemplato dall’Autorizzazione integrata ambientale (Aia)”. Nel comunicato diffuso oggi dalla Giunta regionale lucana è inoltre scritto che “per il governo Bardi la tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini è un valore inderogabile”. http://www.rainews.it

