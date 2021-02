Gelo in Italia: Eolie isolate, nevica a Lipari

L’ondata di gelo, accompagnata da precipitazioni nevose, che dal weekend sta sferzando l’Italia, continua a provocare disagi. Scuole chiuse in molti comuni del centro-sud e oltre 1600 interventi dei vigili del Fuoco.

Il brusco calo delle temperature ha portato gelo, neve e il rischio ghiaccio in Sicilia. Dopo la nevicata della notte a Troina, in provincia di Enna, il sindaco Sebastiano Venezia ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La Protezione civile comunale sta monitorando la situazione e sono già in azione i mezzi spargisale sulle strade.

Allerta anche in provincia di Agrigento, dove le strade sono monitorate dal personale del Libero consorzio comunale dopo le nevicate della notte nell’entroterra e sulla Statale Palermo-Agrigento. Gelo anche anche a Cammarata, chiuse le scuole per il rischio ghiaccio sulle strade. In provincia di Palermo fiocchi sono caduti nella zona di Pioppo, frazione di Monreale.

Da ieri le isole dell’arcipelago delle Eolie sono isolate per le avverse condizioni meteo marine. Forti raffiche di vento ed il mare molto mosso hanno reso impossibili i collegamenti che sono saltati. Le violente mareggiate stanno creando diversi danni. E, con il repentino abbassamento delle temperature, ieri sera sono comparsi anche fiocchi di neve nelle zone alte di Lipari, un fatto alquanto insolito. www.rainews.it/dl/rainews/media/maltempo-Il-grande-freddo-continua-Isolate-le-Eolie-fiocchi-di-neve-su-Lipari-a9855d77-b87a-4d0f-b8fd-9b1228740fb5.html

