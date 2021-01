“Ho contato i miei anni”, dedicato dalla redazione al direttore Manocchia per il suo compleanno

“Ho contato i miei anni ed ho scoperto che ho meno tempo di vivere da qua in avanti, di quanto non ne abbia già vissuto […] Ormai non ho tempo per riunioni interminabili, dove si discute di statuti, norme, procedure e regole interne, sapendo che non si combinerà niente […] Non voglio esserci in riunioni dove sfilano persone gonfie di ego. Non tollero i manipolatori e gli opportunisti. Mi danno fastidio gli invidiosi, che cercano di screditare quelli più capaci, per appropriarsi dei loro posti, talenti e risultati. Odio se mi capita di assistere i difetti che genera la lotta per un incarico maestoso. Le persone non discutono di contenuti, a malapena dei titoli. Il mio tempo è troppo scarso per discutere dei titoli. Voglio l’essenza, la mia anima ha fretta…”

Voce di Rosario Copioso

