L’Uganda blocca i social, ira di Twitter “violati i diritti umani”

“In vista delle elezioni in Uganda, stiamo ascoltando rapporti secondo cui ai fornitori di servizi Internet è stato ordinato di bloccare i social media e le app di messaggistica.

Condanniamo fermamente le chiusure di Internet: sono estremamente dannose, violano i diritti umani fondamentali e i principi di #OpenInternet.

L’accesso alle informazioni e la libertà di espressione, comprese le conversazioni pubbliche su Twitter, non sono mai più importanti che durante i processi democratici, in particolare le elezioni.” (Twitter Public Policy)

Ahead of the Ugandan election, we're hearing reports that Internet service providers are being ordered to block social media and messaging apps.

We strongly condemn internet shutdowns – they are hugely harmful, violate basic human rights and the principles of the #OpenInternet.

— Twitter Public Policy (@Policy) January 12, 2021