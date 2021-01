Meloni: sfiduciamo il governo Conte. La risposta di Armando Manocchia

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha scritto su Twitter: “Se anche tu credi che questo Governo sia totalmente inadeguato a gestire la nostra Nazione e la crisi che stiamo vivendo, allora sostieni la nostra proposta per una mozione di sfiducia” ed ha pubblicato il link per firmare la petizione.

La risposta di Armando Manocchia non si è fatta attendere: “Un governo criminale come questo che con il vs beneplacito ha instaurato una dittatura di gran lunga peggiore di quella nazista non si sfiducia con questa stronzata, ma come vi dico da febbraio 2019, con l’Aventino che lo metterebbe alla gogna mediatica e politica internazionale”.

Un governo criminale come questo che con il vs beneplacito ha instaurato una dittatura di gran lunga peggiore di quella nazista non si sfiducia con questa stronzata ma come vi dico da febbraio 2019 con l'Aventino che lo metterebbe alla gogna mediatica e politicoa internazionale — Armando (@Manocchiarmando) January 3, 2021

Condividi