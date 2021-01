Covid, Crisanti: mascherine fino a dicembre 2021

Lo dice il prof. Andrea Crisanti in un’intervista al Corriere.

«Penso che le cose cambieranno nel momento in cui supereremo quel 50%, direi non prima di giugno. E verso fine anno forse arriveremo all’immunità di gregge».

«Più gente si vaccina, più l’indice di contagio dovrebbe abbassarsi perché è come mettere un’altra barriera al Covid, più forte del distanziamento sociale e della mascherina. Ma il sistema di sorveglianza deve essere sempre attivo. Se tutto funziona si potrà pensare a un graduale rilassamento delle misure di contenimento. Per ora abbiamo capito due cose: che le zone gialle non funzionano e che le rosse funzionano. Non sappiamo però se funzioneranno nel momento in cui riapriremo le scuole».

Se alla riapertura ripartissero i contagi?

«In questo caso forse varrà la pena di pensare alla vaccinazione dei ragazzi».

Quando toglieremo la mascherina?

«A fine anno».

Condividi