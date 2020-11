Novartis: c’è una fetta di popolazione non allineata con la scienza ufficiale

“Un’evidente difficoltà del Governo nella gestione della pandemia – spiega l’AD di Novartis – è stato il dibattito sulle posizioni antiscientifiche, che ha riguardato sia una fetta della popolazione non allineata con la scienza ufficiale, sia gli stakeholder e la stampa che hanno dato voce a queste posizioni antiscientifiche: abbiamo il dovere di operare affinché problemi come questo non si ripresentino in futuro”.

“Il dibattito intorno alla pandemia ha dimostrato che è fondamentale investire sull’alfabetizzazione scientifica, partendo dalle giovani generazioni, per questo abbiamo avviato un programma di collaborazione con il ministero dei Beni culturali, nel quale investiremo moltissimo”.

Così Pasquale Frega, Country president e Amministratore delegato di Novartis Italia (azienda farmaceutica globale con sede in Svizzera, ndr), ha indicato uno degli ambiti di investimento del gruppo Novartis, durante un incontro virtuale con la stampa che ha anticipato l’evento digitale “Il dialogo conta. Ripartire dalla salute per costruire insieme la società sostenibile di domani”, con cui l’azienda presenterà i risultati della ”analisi di materialità” che Novartis Italia ha avviato per identificare i temi prioritari per gli investimenti dei prossimi tre anni. ADNKRONOS

