Non solo Bibbiano. Anche a Milano false relazioni di assistenti sociali

Non solo Bibbiano. Anche a Milano sarebbero state prodotte false relazioni da parte di alcuni assistenti sociali che avrebbero provocato l’ingiustificato allontanamento di minori dalle proprie famiglie. In particolare, nel mirino della magistratura sarebbe finito l’operato di una assistente sociale, S.D.L., indagata per aver scritto e consegnato relazioni false che avrebbero provocato l’allontanamento dalla propria famiglia di una minore. I minori sarebbero quindi stati sottratti ai propri genitori, senza alcun motivo certo. Dall’altra parte le famiglie si sono trovate accusate di reati mai commessi.

Le informazioni provengono dallo studio dell’avvocato Claudio Cenacchi di Bologna.

Anche l’ordine degli assistenti sociali della Lombardia ha compiuto accurate verifiche sui fatti e sui relativi autori, aprendo il 18 giugno 2020 un procedimento disciplinare immediatamente esecutivo a carico dell’ assistente S.D.L. del comune di Milano.

L’apertura del procedimento è stato avviato dal Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, preso atto anche delle memorie addotte a difesa dall’assistente sociale che non riportavano sufficenti ed esaustivi per una completa valutazione all archiviazione.

Si evince che “i fatti esposti sono di rilievo disciplinare alla violazione dell vigente codice deontologico in particolare per gli art. 26 e 30 titolo iv capo I”. Erano presenti le dottoresse Sonia Longo (Presidente del Collegio), Chiara Scotti (Segretario) e Francesca Megni (Componente). Altresì presente il genitore che ha denunciato la sussistenza di relazioni false. Assente l’assistente sociale indagata. AGENPRESS – di Lucia Mosca Direttore Lanotizia.net )

Condividi