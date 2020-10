Reggio Emilia: spari in pieno centro, cinque feriti

Panico intorno alle 23 in pieno centro, in piazza del Monte a Reggio Emilia. Un ragazzo ha esploso tre o quattro colpi, forse usando una scacciacani, contro un gruppo di altri ragazzi che stava passeggiando in piazza. Tre i feriti, riporta il sito del Resto del Carlino. I giovani feriti sono stati portati in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova. Il responsabile è invece riuscito a scappare, nascondendosi tra la gente che fuggiva spaventata dal frastuono degli spari.

Sono partite subito le indagini per ricostruire l’accaduto e per rintracciare l’autore del gesto. Secondo una prima ipotesi, si legge sul sito del Resto del Carlino, alla base dell’aggressione ci sarebbe uno scontro tra ragazzi.

In piazza è arrivato anche il sindaco di Reggio, Luca Vecchi: “E’ inammissibile pensare che ci siano ragazzi che girano armati in pieno centro città”. Poco dopo ha pubblicato un post su Facebook per informare i suoi concittadini: “Le indagini sono in corso e sapremo nelle prossime ore più dettagli, rispetto ai quali in questa fase è d’obbligo l’assoluta cautela. È comunque un fatto molto grave che non può accadere nella nostra città. Mi auguro che i responsabili vengano individuati quanto prima e puniti con severità, perché fatti come questo non devono accadere e vanno necessariamente stroncati”. (Adnkronos)

