Mattarella a Conte: massima rapidità su utilizzo fondi Recovery fund

Un ringraziamento per il lavoro fatto finora sul Recovery Fund, ricordando a tutti che è un argomento decisivo per il nostro Paese, poi lo sprone: bisogna mettere in campo la massima efficienza nella destinazione dei fondi e la massima rapidità nella individuazione delle scelte. Una raccomandazione per altro completamente condivisa dall’intero esecutivo.

Sergio Mattarella riceve al Quirinale il premier Giuseppe Conte, accompagnato dai ministri dell’Economia Gualtieri, delle politiche Ue Amendola, dell’Interno Lamorgese, della Salute Speranza, dello Sviluppo Patuanelli, dell’Ambiente Costa e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Fraccaro nel consueto pranzo pre vertice Ue.

Di Maio non ha potuto partecipare poiché era impegnato all’estero. I temi della colazione sono stati quelli presenti nell’ordine del giorno del Consiglio europeo di domani: Brexit, Covid, Cambiamento climatico e rapporti con l’Africa. AGI.IT

