Milano, Sala: ‘voglio che la città sia accogliente’

foto archivio

“Vogliamo che la nostra città sia aperta, accogliente, per i giovani, per tutti quelli che vogliano creare qualcosa, vogliamo che le persone restino e si sentano a casa”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il webinar “Growth and solidarity: cities reimagining human mobility in Africa and Europe”, organizzato dalla London School of Economics.

“Mentre in Italia ha circa il 9% di cittadini stranieri residenti, la città di Milano la proporzione è 20%: come sindaci dobbiamo lavorare tutti insieme e imparare l’uno dall’altro come affrontare questa realtà”. (Adnkronos)

