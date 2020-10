Londra cede Borsa Italiana a Euronext: operazione da 4,3 miliardi di euro

La Borsa Italiana passa da Londra a Parigi. In una nota il London Stock Exchange Group ha confermato di aver accettato di vendere l’intera partecipazione in Borsa Italiana a Euronext per 4,325 miliardi di euro. Euronext rileverà, in cordata con Cdp Equity e Intesa Sanpaolo, Borsa Italiana, dando vita a una infrastruttura di mercato paneuropea. Come si legge in una nota, Euronext ha acquistato da London Stock Exchange Group il 100% di Borsa Italiana per un valore di 4,325 miliardi di euro.

E’ previsto il forte supporto di Cassa Depositi e Prestiti (tramite Cdp Equity) e di Intesa Sanpaolo come investitori strategici, con l’impegno di lungo termine di sostenere la crescita di Borsa Italiana, attirare Pmi ai mercati di capitali e sostenere le ambizioni di crescita di Euronext. L’operazione che porterà Borsa Italiana nell’orbita di Euronext “creera’ la spina dorsale dell’Unione dei mercati dei capitali”.

A sottolinearlo è Stephane Boujnah, ad e presidente di Euronext, secondo cui l’operazione “farà crescere significativamente le dimensioni del gruppo”. L’accordo, ha spiegato, permetterà alla società di “diversificare il suo mix di ricavi e la sua presenza geografica” e, “grazie al supporto strategico di un investitore di lungo termine come Cdp rafforzera’ l’ambizione di costruire una infrastruttura di mercato leader in tutta Europa”.

L’aggregazione, sottolinea Euronext, creerà un’infrastruttura di mercato leader nell’Unione Europea, il cui ruolo chiave nel connettere le economie locali ai mercati globali è rafforzato dalla creazione della principale piazza per la quotazione e per i mercati secondari, nonché per l’emissione di titoli azionari e obbligazionari in Europa.

L’operazione aumenta in modo significativo le dimensioni di Euronext, diversifica il suo business mix con nuove asset class e rafforza le sue attività post-trade. Con questa transazione, Euronext realizza l’ambizione di creare la principale infrastruttura di mercato pan-Europea. La transazione soggetta ad alcune condizioni sospensive, tra le quali il fatto che la cessione del Gruppo Borsa Italiana o di una sua parte rilevante costituisca una condizione imposta della Commissione Europea al fine di autorizzare la proposta acquisizione di Refinitiv da parte di Lseg.

“L’acquisizione segna un traguardo importante nel piano strategico di Euronext Let’s Grow Together 2022 e un punto di svolta nella storia del Gruppo”, ha commentato Stéphane Boujnah, Ceo e Presidente del Comitato Esecutivo di Euronext. “Grazie a questa operazione, Euronext diversificherà notevolmente il proprio mix di ricavi e la propria impronta geografica accogliendo le infrastrutture di mercato dell’Italia, Paese del G7 e la terza economia in Europa. La combinazione di Euronext e del Gruppo Borsa Italiana, con il supporto strategico di investitori di lungo termine come Cdp, realizza l’ambizione di creare la principale infrastruttura di mercato pan-Europea, collegando le economie locali ai mercati dei capitali globali”. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/lse-euronext-borsa-italiana-cdp-a08974b2-e8b0-483f-ab6a-bdf4eadbca82.html

