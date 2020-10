Raggi: ‘col Recovery Fund Roma farà un salto di qualità’

Raggi: “Roma ha bisogno di un salto di qualità, col Recovery Fund glielo faremo fare”.

“Roma necessita di un oggettivo miglioramento, di un salto di qualità. Siamo al lavoro da anni, abbiamo elaborato i progetti che vedete oggi presentati e che, tramite i fondi del Recovery Fund, potranno trovare compimento nel prossimo futuro”. Così Virginia Raggi, intervenuta in conferenza stampa martedì 6 ottobre, per presentare il Piano di Sviluppo Resiliente per la città capitolina.

Facebook Virginia Raggi – Fonte: Agenzia Vista

Alla vigilia di una visita ufficiale a Berlino il ministro per le Politiche europee Enzo Amendola lancia l’allarme sul rischio che il Recovery Fund venga bloccato dai veti incrociati tra i Paesi “frugali” e quelli di Visegrad sul tema cruciale dello Stato di diritto. In una intervista a Repubblica Amendola – che oggi a Berlino incontra il suo omologo Michael Roth e altri esponenti del governo tedesco – afferma:

“Per noi gli accordi di luglio vanno implementati subito. Si è aperto però uno scontro tra Paesi come la Polonia e l’Ungheria che non vogliono interferenze o condizionalità sullo Stato di diritto, e i cosiddetti ‘frugali’ che spingono perché lo stato di diritto sia irrinunciabile per accedere ai fondi. L’Italia ha detto la sua: l’articolo 7 e le procedure sullo Stato di diritto sono fondamentali. La Germania ha un ruolo determinante in questo, sta lavorando ad una mediazione. Al contempo bisogna negoziare con il Parlamento Ue”.

