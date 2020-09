Rapina un 70enne e prende a calci gli agenti, arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato per resistenza e lesioni a P.U un 27enne senegalese pluripregiudicato. Lo scorso 9 settembre un 70enne livornese si era presentato al Commissariato Pré per sporgere denuncia del tentato furto della sua collanina in oro. In quell’occasione aveva fornito una dettagliata descrizione dell’abbigliamento del suo rapinatore, confermata dalle immagini di video sorveglianza: maglietta viola con il disegno di una ruota dentata, capellino in lana con la bandiera del Senegal ed una vistosa collana scura con inserti bianchi.

Ieri mattina gli uomini del Commissariato Pré hanno intercettato, a spasso in via Gramsci, il 27enne ancora abbigliato come il giorno della rapina. Fermato per un controllo, l’uomo ha iniziato a sferrare pugni e spintoni arrivando ad una vera e prorpia colluttazione con i poliziotti che si sono visti costretti all’utilizzo del capsicum.

Con non poche difficoltà gli operatori, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, sono riusciti a contenzionare il senegalese arrestato ben 5 volte nell’ultimo anno per spaccio.

Condividi