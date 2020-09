Rimini: turista pestato per rapina, arrestato senegalese

La vittima è un ragazzo di 28 anni inglese che si stava godendo una serata a Rimini, dove è in vacanza. Gli aggressori sono due, che lo hanno aggredito e pesato per riuscire a strappargli il marsupio che il ragazzo portava a tracolla. Il tutto è successo alle 20,15 in viale Regina Margherita all’altezza di via Lecce.

L’agressione è stata interrotta dall’arrivo degli agenti della polizia municipale di Rimini che ha soccorso la giovane vittima e preso uno degli aggressori, un senegalese di 27 anni, da 7 in Italia senza fissa dimora e incensurato. Il complice è invece riuscito a fuggire nella notte assieme al portafoglio (con denaro e documenti) che i due hanno estratto dal marsupio durante la fuga.

Il senegalese è stato arrestato per rapina e lesioni ed è stato portato in cella. Il complice è ancora ricercato da tutte le forze di polizia. La giovane vittima è stata medicata al pronto soccorso: ha due costole fratturate, è stato dimesso con una prognosi di un mese. www.ilrestodelcarlino.it

