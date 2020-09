Rifiuti, Raggi nomina assessore l’amica senza adeguata esperienza

“Dalla cacciata di Pinuccia Montanari sono trascorsi quasi due anni in cui Roma è rimasta senza un assessore ai rifiuti e adesso la Raggi, come ha fatto con l’assegnazione di altre poltrone privilegiando attivisti grillini invece di persone altamente competenti, avrebbe indicato Katia Ziantoni per tale carica. Peccato che, visionando il curriculum della titolare all’ambiente del VI municipio, non ci appaiono le competenze che invece sarebbero necessarie unitamente ad una capacità programmatica e rilanciare veramente il settore dei rifiuti che, con i 5 Stelle in Campidoglio, si è aggravato notevolmente con montagne di spazzatura in strada che attira topi, gabbiani e cinghiali.”

“Il Sindaco, invece di risolvere i problemi dei romani e cercare di abbassare la costosissima Tari, continua a ricompensare gli amici per cercare sostegno nella prossima campagna elettorale. Come Fratelli d’Italia apprezziamo le critiche alla Raggi da parte di ben cinque presidenti di commissione che, seppur tardive, potrebbero comunque indurre il Sindaco a farsi da parte e porre fine all’agonia che sta subendo la capitale d’Italia con danni irreparabili per la città anche in molti altri settori”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

