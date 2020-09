Torino: nudo in strada blocca auto e rovescia bidoni della spazzatura

Torino, Via Vibò – Va in giro nudo, fermando le auto e buttando a terra l’immondizia. Nigeriano fermato dai carabinieri. Un uomo nudo in mezzo alla strada, che ha continuato a fermare le auto che stavano percorrendo la via e, allo stesso tempo, gettando a terra i bidoni della raccolta differenziata. E’ quanto successo la mattina di venerdì 11 settembre 2020.

Residenti e automobilisti hanno subito richiesto l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a fermare l’uomo, di nazionalità nigeriana.

Ora l’uomo si trova in ospedale per gli accertamenti clinici del caso sul suo stato psico-fisico. Al momento non sono stati provvedimenti nei riguardi del protagonista di una mezz’ora di ordinaria follia in via Vibò. www.torinotoday.it

