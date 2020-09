Covid, Speranza: “A fine inverno saremo salvi”

“Dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre: dopo l’autunno e l’inverno vedremo la luce”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a Repubblica, alla vigilia della riapertura dell’anno scolastico.

Il ministro giudica una buona notizia la ripresa dei test sul vaccino da parte di AstraZeneca. “Il caso anomalo riscontrato non era legato al vaccino – spiega – Come Unione europea stiamo comprando un pacchetto 6+1, quello di AstraZeneca è uno dei sei ed è in fase più avanzata. Ci sono anche gli altri però. E stanno per arrivare cure innovative: a Siena il professor Rino Rappuoli sta facendo un lavoro straordinario sugli anticorpi monoclonali da cui verranno fuori farmaci efficaci”.

Quanto all’invito a vaccinarsi contro l’influenza, Speranza assicura che sono state prenotate “il 70% di dosi in più rispetto agli altri anni, c’è stato un rafforzamento significativo”. adnkronos

