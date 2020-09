Ricercato per stupro in Francia, croato arrestato in Italia

Ricercato in Francia per stupro e maltrattamenti, trovato con oltre 150mila euro di banconote false: arrestato. Un uomo ricercato per stupro, maltrattamenti in famiglia e lesioni ed evasione è stato arrestato a Rho dopo essere stato fermato dai carabinieri e trovato in possesso di 154mila euro falsi. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi. A finire in manette un 34enne croato sul quale pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dalla Francia.

Dopo la segnalazione del servizio di cooperazione internazionale di polizia, i militari hanno effettuato attività di osservazione e accertamenti che hanno permesso di individuare l’uomo in un appartamento affittato regolarmente a Rho, periferia nord ovest di Milano.

Attraverso una perquisizione all’interno dell’abitazione sono stati trovati 3200 euro in contanti – oltre ai 154mila in banconote false, tutte di grosso taglio e con la dicitura ‘fac simile’. Il denaro è stato interamente sequestrato.

Dopo l’arresto il 34enne è stato portato in carcere a San Vittore. Sono in corso da parte dei carabinieri ulteriori indagini per verificare un suo eventuale coinvolgimento in altri delitti.

