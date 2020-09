Migranti, M5S: “fiducia in Lamorgese”

4 SET – “Il Movimento 5 Stelle conferma la fiducia nei confronti del ministro dell’Interno e del governo sulla gestione dell’accoglienza. Il fenomeno dei flussi migratori, intrecciato con l’emergenza Covid, ha messo a dura prova il nostro sistema, che sta reagendo mettendo in campo ogni risorsa necessaria e ogni misura possibile per far fronte a una situazione che sta certamente determinando disagi, in particolare in Sicilia”.

Lo sottolinea il M5S in una nota. “Diversi interventi per la sicurezza e la gestione dei migranti sono già stati messi in campo dal governo e ulteriori iniziative saranno adottate in tempi brevi”, aggiunge il Movimento. (ANSA).

“Gravi problemi igienico-sanitari e di promiscuità”, ecco le immagini dell’hotspot di Lampedusa. Una speciale “commissione” formata con decreto dell’assessore alla Salute Ruggero Razza – coordinata da Cristoforo Pomara e composta da 14 persone, tra docenti universitari e professionisti esperti del settore della sicurezza e della sanità – ha raggiunto l’isola più grande Pelagie.

Emergenza immigrazione, Musumeci: “Le condizioni dell’hotspot di Lampedusa sono disumane”

