Lockdown coronavirus, 112 boss e trafficanti scarcerati sono ancora a casa

I 112 boss e trafficanti liberati durante il lockdown e ancora a casa. Salvo Palazzolo su Repubblica racconta oggi che a quattro mesi dalla fine del lockdown sono 112 su 223 gli uomini dei clan rimasti ai domiciliari per il “rischio contagio”, nonostante il decreto Bonafede che avrebbe dovuto riportarli in cella.

Tra questi, spiega il quotidiano, c’è il costruttore boss Pino Sansone, l’ex vicino di casa di Totò Riina, che ha ottenuto gli arresti domiciliari a fine aprile, nel pieno dell’emergenza Covid. Oppure Gino Bontempo, il ras della mafia dei pascoli che razziava i contributi europei per i Nebrodi. Così come l’ergastolano Ciccio La Rocca, il padrino di Caltagirone su cui aveva indagato il giudice Falcone. E tanti altri personaggi di peso delle mafie italiane.

Il 14 maggio, in commissione giustizia, il ministro Bonafede aveva parlato invece di «498 scarcerati fra alta sorveglianza e 41 bis». Perché questa differenza? Il nuovo vertice del Dap, gestito da due ex pubblici ministeri antimafia (capo Dino Petralia, vice Roberto Tartaglia) ha fatto una cosa semplice appena insediatosi dopo le dimissioni di Franco Basentini, travolto dalle polemiche: ha passato in rassegna tutti i fascicoli dei boss andati ai domiciliari ed è saltato fuori che appunto solo 223 (102 sottoposti a misura cautelare, 121 a condanna definitiva) erano stati scarcerati per ragioni connesse al rischio Covid. I rimanenti 275 erano finiti ai domiciliari per «cause diverse e indipendenti dalla pandemia». Dal Dap spiegano: «Ad esempio, fisiologiche cause processuali, applicazione di benefici previsti dalla legge, oppure motivazioni sanitarie pregresse, del tutto distinte dal rischio Covid».